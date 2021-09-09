/649469/رئيس-دفاع-الشيوخ-تعزيز-دور-الفلاح-من-أولويات-الأمن-القومى

تقدم الفريق اسامة الجندى النائب الاول لحزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشيوخ بالتهنئة لعموم الفلاحين المصريين بخالص التهنئة بمناسبة العيد التاسع والستين للفلاح المصرى الذى يتواكب مع اضخم المشروعات التنموية الريفية فى العالم فى القرن الحالى وهو المشروع القومى لتنمية الريف المصرى حياة كريمة الذى يهدف لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فى الريف المصرى الذى يقطنه الفلاحون المصريون.

رئيس دفاع الشيوخ: تعزيز دور الفلاح من أولويات الأمن القومى

وتابع الفريق اسامة الجندى ان ثورة الثلاثين من يونيو قد هدفت لصيانة الامن القومى المصرى بكافة ابعاده وفى مقدمتها الابعاد الاجتماعية والنهوض بالزراعة المصرية والفلاح المصرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وزيادة الصادرات الزراعية وهو ما تحقق بشكل كبير خلال السنوات السبع الماضية وخاصة فى عهد الرئيس السيسى الذى اطلق عدد من المشروعات الزراعية القومية وفى مقدمتها الدلتا الجديدة واستصلاح مليون ونصف فدان وتبطين الترع ومشروع حياة كريمة وتقديم الحوافز التيسيرات للفلاحين المصريين وزيادة المعروض من السلع الزراعية بالأسواق المصرية بما يحقق مصالح المشترين والمزارعين ضمن استراتيجية متكاملة تعتبر التنمية الزراعية من اولويات الامن القومى المصرى .

واضاف الجندي ان الدولة المصرية بكافة مؤسساتها واحزابها والمجتمع المدنى لا تالوا جهدا لدعم المزارعين والفلاحين المصرين فاستطاعت الصادرات الزراعية المصرية ان تغزو اسواق العالم وتم فتح اسواق جديدة للحاصلات الزراعية المصرية بالتوازى مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الخضروات والمحاصيل الزراعية.

واختتم رئيس دفاع الشيوخ بتوجيه التحية للفلاحين المصريين على ماقاموا به وما يقومون به من مجهودات ادت لتامين المخزون الاستراتيحى المصرى من معظم الاحتياجات الغذائية لهذا الشعب العظيم ولضيوف مصر من الجنسيات المختلفة مؤكدا على الجهود الصادقة والمخلصة التى يقوم بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لتعود الزراعة المصرية والفلاح المصرى فى المستقبل القريب للدور المأمول فى نهضة الاقتصاد المصرى والدولة المصرية فى ظل الجمهورية الجديدة.