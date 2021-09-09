أسامة الأزهرى ينعى رجل الأعمال محمود العربى: صاحب الكثير من الأعمال الخيرية

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، بمزيد من الحزن والأسى الحاج محمود العربى شهبندر التجار وأحد رواد التجارة والصناعة المصرية.





وقال الأزهرى فى بيان له: بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربى رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربى، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى فى كافة أنحاء الجمهورية. يذكر أن الفقيد ولد عام 1932 وتوفى عن عمر يناهز 89 عاما، وأسس الحاج محمود العربى المعروف بلقب شهبندر التجار، إذ أحب هذا اللقب مجموعة شركات العربى عام 1964، لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية، وتقام الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة من مسجد العربى بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

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