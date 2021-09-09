الأهلى يقرر الاستغناء عن خدمات مروان محسن نهائيًا بعد جلسة اللاعب

قرر النادى الأهلى، الاستغناء عن جهود مهاجمه مروان محسن مهاجم الفريق ليرحل اللاعب عن أروقة القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق، عقب الجلسة التى جمعت اللاعب بمسئولى القلعة الحمراء مساء اليوم الخميس.

وإجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

بات مروان محسن مهاجم الأهلى هدفاً لأكثر من نادٍ فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، حيث رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال ألفترة المقبلة.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فيوتشر إف سى وفاركو والجونة وسيراميكا، ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط.