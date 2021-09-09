انت الان تتابع تفاصيل خبر عروض كارفور (تصفيات الصيف) بخصم يصل الى 44٪‏ حتى آخر سبتمبر والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع اقتراب الموسم الصيفي تم اطلاق عروض كارفور لتصفيات الصيف، وذلك بتخفيضات تصل الى 44% حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري. وجدير بالذكر أنه تتضمن تصفيات الصيف كافة المنتجات والادوات المنزلية الهامة لكل مستهلك في مصر، والي تحرص دائماً ادارة هايبر كارفور على تضمينها داخل العروض. وتشتمل العروض كذلك على انظمة تقسيط قوية لاصحاب البطاقات الائتمانية، والتي تسهل عملية الشراء والطلب عبر الإنترنت لعملاء كارفور، وحرصاً منها على الحفاظ على السلامة العامة للمواطنين، عززت Carrefour Eygpt من أنظمة استقبال طلبات الشراء اونلاين، للحد من الازدحام داخل متاجرها، الأمر الذي قد يؤدي الى انتشار فيروس كورونا المستجد، كما وخصصت رقم ساخن لاستقبال الشكاوي والاستفسارات؛ 16061.

عروض كارفور (تصفيات صيف 2021)

تتضمن عروض تصفيات الصيف من كارفور، مختلف ادوات المصيف ولعب الاطفال.

درجات خاصة بالأطفال بعروض أسعار خيالية.

ادوات خاصة بالالعاب الرياضية يمكن استخدامها داخل المنزل.

اطقم حدائق (كراسي وترابيزات).

عروض الويك اند

تسري عروض كارفور للويك اند من 9 سبتمبر الى 13 من نفس الشهر، وتشمل باقة مميزة من اهم المنتجات والأجهزة التي يستهدفها الكثير من المستهلكين. والتي منها عروض على الشاشات، وأخري على المشروبات الغازية والمياه، وأيضاً عرض اللحوم والأسماك ولوازم الطبخ والبهارات الخاصة بها، وكذلك الفواكة الصيفية الطازجة:

عروض صيفية اكبر

وهي عروض خاصة تطلقها كارفور مصر على بعض المنتجات والأجهزة، التي تلقي اهتمام شديد من قبيل عملاء الشركة. ولذلك يتم تضمينها داخل مجلة عروض كارفور وبخصومات هائلة تصل الى 55%, حيث تتمثل في: عرض خاص على اطقم حلل تيفال بخصم 44%, وكذلك طقم طاجن زجاج حراري بخصم 38%. وايضا عبوة تانك باور اقتصادية بخصم 30%, والعرض المميز للغاية فلتر تانك + عبوه شمع هدية بخصم 28%, وأخيراً شنط ظهر اشكال بمناسبة دخول المدارس بخصم 55%؛

وفي النهاية يمكنك متابعة آخر عروض كارفور مصر حتى 15 سبتمبر الجاري، والتي تشمل منتجات عديدة أخري مثل: أدوات التنظيف وكافة الادوات المنزلية والأدوات الخاصة بالدراسة، وكذلك المنتجات الغذائية الأساسية للمواطنين. كما ويعد هايبر كارفور من أقوي اسواق تجارة المواد والمنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، كما ويملك العديد من الافرع التابعة له حول العالم.