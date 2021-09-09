/649470/وائل-جمعة-مديرا-للمنتخب-المصري--وخبير-برتغالي-ينضم-للجهاز

كشف مصدر باللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد ، عن استقرار اللجنة على تعيين وائل جمعة مديرا للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بجانب محمد صلاح إداريا ، والإبقاء علي الجهاز الطبي بقيادة محمد ابو العلا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد قد قررت أمس تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرا فنيا ، بجانب ضياء السيد مدربًا عامًا ، ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى.

و في نفس الوقت وافقت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة علي إضافة خبير برتغالي للإنضمام الي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة كارلوس كيروش.

حسام البدري

أعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

أرقام حسام البدري

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح

بدلاء مصر أمام الجابون

الهاني سليمان - محمد أبو جبل - علي جبر - أحمد أبو الفتوح - باهر المحمدي - طارق حامد - مصطفى فتحي - مصطفى محمد - أحمد حسن كوكا - أحمد سيد زيزو - عبد الله السعيد- صلاح محسن.