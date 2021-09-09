شيماء عبد الإله: أفخر بانتمائي لتنسيقية شباب الأحزاب.. ودورنا تنمية الحياة السياسية

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تحدثت الكاتبة الصحفية شيماء عبدالإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، عن طموحات تنسيقية شباب الأحزاب ودورها فى تنمية الحياة السياسية، وذلك خلال ندوة موقع دوت الخليج، التى يديرها الصحفي محمود فايد.

دوت الخليج

شيماء عبدالإله خلال ندوة دوت الخليج: تنسيقية شباب الأحزاب حققت نجاح ملحوظ

وقالت الكاتبة الصحفية شيماء عبدالإله:" تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حققت نجاح ملحوظ وقادرين على الاستمرار بنفس المنوال فى إطار تنمية الحياة السياسية.

وتابع عضو الهيئة الوطنية للصحافة، شيماء عبدالإله، خلال ندوة موقع دوت الخليج، قائلة:" اتشرف وأشعر بالفخر بانتمائي لهذا الكيان، فقد كنت من المؤسسين له وعاصرته فى كل مراحله، فهى منصة تضم عدد من الشباب يحملون آراء مختلفة وباختلاف وجهات النظر، إلا أنهم قادرين على التوافق.

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وأضافت الكاتبة الصحفية شيماء عبدالإله:" الدولة المصرية دعمت وبشكل غير محدود كيان تنسيقية شباب الأحزاب، منذ انطلاقه فى مؤتمر الشباب برعاية رئيس الجمهورية.

وأشارت عضو تنسيقية شباب الأحزاب، الكاتبة الصحفية شيماء عبدالإله، إلى أن من أهم المحاور التى تهتم بها التنسيقية هما:- تنمية الحياة السياسية، والاصطفاف خلف الدولة الوطنية فى مواجهة التحديات المختلفة.