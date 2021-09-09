/649473/الأهلي-يخطر-مروان-محسن-برحيله-عن-الفريق-تفاصيل

أكد مصدر بلجنة التخطيط بالنادي الأهلي على اتفاق اللجنة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني بعدم قيد مروان محسن مهاجم الفريق ورحيله مجانا ليحق له التوقيع لأي نادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

و أخطرت اللجنة مروان محسن بفسخ التعاقد ليحق له الرحيل مجاناً ليقترب اللاعب من الانضمام لنادي فيوتشر في صفقة انتقال حر.

وعقد اللاعب جلسة مع الجهاز الفني ومدير الكرة اليوم بعد مران الفريق وتم فيها خطاره بعدم الحاجة إلى جهوده على أن يتم عدم قيده اليوم ومنحه حرية الانتقال لأي نادي.

وتعاقد النادي الأهلي مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة، ومع تألق محمد شريف وتصدره قائمة هدافي الدوري الموسم الماضي، خرج مروان محسن من حسابات بيتسو موسيماني.

وخاض مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى ، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

كما يستعد الأهلي لخوض المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021، حيث يواجه الأهلي نظيره فريق إنبي يوم 25 سبتمبر الجاري في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.

صفقات الاهلي

واستمر النادي الأهلي في مواصله تدعيم صفوف الفريق بالصفقات حيث اتم التعاقد مع كريم فؤاد قادماً من نادي النجوم وحسام حسن قادماً من نادي سموحه السكندري ولمده 5 مواسم قادمه.

واختتم الأهلي موسم إنتقالاته الإستثنائي بالتعاقد مع اللاعب مصطفي البدري قادماً من نادي الإنتاج الحربي لمده خمس سنوات.