/649474/شيماء-عبد-الإله-أوراق-العمل-داخل-التنسيقية-يتم-تقديمها-على-أساس-علمي-وبحثي-وليس-بشكل-عشوائي

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس تحرير جريدة لي بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية سابقا، أن رأي التنسيقية دائما يكون موحد، على الرغم من التنوع والاختلاف داخل هذا الكيان.

شيماء عبد الإله: التنسيقية بمفهومها الجديد تعمل على العمل بشكل علمي ودراسات مستمرة

وتابعت شيماء عبد الاله خلال لقائها بندوة موقع دوت الخليج والتي يديرها الزميل الكاتب الصحفي محمود فايد مدير تحرير الموقع، أن أساس التنسيقية مجموعه من ممثلي الشباب والاحزاب السياسية المستقلة، حيث أن التنسيقية بمفهومها الجديد تعمل على العمل بشكل علمي ودراسات مستمرة في كافة المجالات، موضحة ان هناك لجان تضم كل الاعضاء، وتعمل باستمرار، كما ان هناك صفحة على وسائل التواصل الاجتماعي للجان.

شيماء عبد الإله: لجان التنسيقية موازية للجان البرلمان وتتعمل علة أعضائها

وأكدت عبد الإله أن لجان التنسيقية متماثله مع لجان البرلمان، كما أنه هذه اللجان تشهد تجديد ودعم كبير، حيث تساهم هذه اللجان في دعم النواب، فهم 14 لجنة، منهم لجان حقوق انسان والتضامن الاجتماعي ولجنة العلاقات الخارجية والبيئة واللجان الأخرى، فهي موازية للجان البرلمانية.

وأشارت المتحدث باسم التنسيقية، ان التطوير والتعليم والبحث والتأهيل مستمر ومكثف، حيث أن العمل لا يتم إلا من خلال جهات مختصة ومعنيين بالأمر، فكل له اختصاصه، فأوراق العمل يتم تقديمها على اساس علمي وبحثي وليس بشكل عشوائي.