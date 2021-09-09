/649475/شيماء-عبد-الإله-اداء-أعضاء-التنسيقية-بغرفتي-البرلمان-نواب-وشيوخ-كان-مشرف-وتناولوا-قضاية-هامة

قالت الكاتبة الصحفية الدكتورة شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس تحرير جريدة لي بروجريه إيچبيسيان الناطقة باللغة الفرنسية سابقا، أن التنسيقية تسعى دائما إلى دعم وتطوير قدرات أعضائها لمواكبة التطور الكبير الذي نشهده.

شيماء عبد الإله: تنسيقية الاحزاب تعاقدت مع شركة عالمية لتدعيم أعضائها

ونوهت عبد الإله إلى أن التنسيقية عقدت بروتكول مع شركة عالمية من اجل تطوير اعضائها، من أقدم عضو لأحدث عضو، حيث يتم تدعيم العديد من النقاط والامور الهامة لدى الاعضاء من أجل مواكبة التطور على الساحة.

واكملت شيماء عبد الإله أن نواب المحافظين يقومون بعمل رائع، فالعمل الميداني مستمر، وذلك من خلال متابعتهم، ونشاطهم الكثيف، حيث انهم اثبتو جدارتهم بشكل كبير، أما بالنسبة للنواب فادائهم كان مشرف،ـ وتناولوا العدديد من القضايا الهامة اثناء عملهم النيابي، وتم مناقشتها برؤية التنسيقية، فالاداء من نواب المحافظين أو نواب البرلمان كان جيد ، فهم أثبتو مقولة أن الشباب يستطيع من خلال المكافحة والمثابرة والعمل الجاد، فهناك منطقية في وجهات النظر التي يتم طرحها منهم لانها مبينة على رؤى سليمة ودراسات علمية.

ونوهت:" العمل من قبل نواب البرلمان بغرفتيه الشيوخ والنواب، كان كبير، فهم أدوا ما عليهم من الناحية الرقابية والتشريعية، ولم يقصرو أيضا من بالنسبة للجانب الخدمي.

وأشارت إلى جاحة كورونا تطلبت منا التواجد حيث أن هذا جزء من العمل السياسي، فبداية الازمة شهدت تعقيدات وكان علينا دور كبير سواء جانب خدمي أو توعوي، حيث تم شن حملات توعية، كما كان هناك حملة لدعم الأطقم الطبية بالمحافظات بالجمهورية.