/649476/طرح-ألبوم-يا-فاتني-لمحمد-حماقي-في-هذا-الموعد

يستعد الفنان محمد حماقي لطرح أحدث ألبوماته بعنوان «يا فاتني» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يوم 6 من شهر أكتوبر القادم.

دوت الخليج يكشف موعد عرض ألبوم «يا فاتني» للمطرب محمد حماقي.

حماقي يعلن موعد طرح ألبوم يا فاتني

أعلن حماقي موعد طرح ألبوم «يا فاتني» من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، حيث نشر البوستر الدعائي للألبوم وعلق عليه مشوقًا جمهوره قائلًا: "استنوا ألبوم يا فاتني كامل يوم 6 أكتوبر".

وتابع حماقي حديثه موضحًا أن ذلك البوستر ليس هو الرسمي للألبوم قائلًا: "وعلفكرة دا مش بوستر الألبوم".

وكان محمد حماقي قد طرح منذ أيام 5 أغنيات الأولى "زيها مين" وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما، وبعدها طرح "لو هتسيب" وهي ثاني أغنيات الألبوم من كلمات تامر حسين وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور، وبعدها طرح "تك" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج توما، وبعدها طرح "طالع موضة" كلمات تامر حسين، توزيع أحمد ابراهيم، الحان تامر علي، ماستر طارق مدكور.

محمد حماقي يطرح عرض مستمر

وبعدها طرح "عرض مستمر" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وميكس حاتم عبد العزيز.

تصدرت أغنية «طالع موضة» للفنان محمد حماقي «ترند» موقع الفيديوهات «يوتيوب»، وذلك بعد ساعات من طرح الأغنية عبر قناته الرسمية، والتى حققت خلال ساعات ملايين المشاهدات.

عرض مستمر لمحمد حماقي

حققت أغنية الفنان محمد حماقي الجديدة «عرض مستمر»، التي تم طرحها مساء يوم الخميس الماضي، مليون مشاهدة عبر موقع «يوتيوب»، والأغنية من ضمن أغاني ألبوم حماقى الجديد «يافاتني»، والذي طرح منه عدد من الأغنيات على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، بالإضافة إلى عدد من المنصات الموسيقية.

محمد حماقي يحيي حفلًا بالساحل الشمالي

وجدير بالذكر، أن محمد حماقي أحيا حفلًا غنائيًا ضخمًا في الساحل الشمالى بحضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقه بساعات.

وأهدى حماقى أغنية "مالوش لازمة العتاب" لـ فاطمة درة أم زوجته ووصفها بأنها الحماة المثالية.