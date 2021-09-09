محافظ أسيوط فى عيد الفلاح: إنشاء مجمع صناعى للرمان على رأس الأولويات

جدة - نرمين السيد - أعلن عصام سعد، محافظ أسيوط، عن دعمه للفلاحين وصغار المزارعين ومساعدتهم فى مشروعات التنمية الزراعية، مقدما تحية إعزاز وتقدير للفلاح المصرى فى يوم عيده الذى نال فيه استقلاله وحريته وكرامته، مؤكدا اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير حياة كريمة للفلاح المصرى ولجميع المزارعين، إيمانا بدور الفلاح فى تأمين احتياجات الدولة الغذائية.





وأشار محافظ أسيوط ـ بمناسبة الاحتفال بعيد الفلاح المصرى الـ 69 ـ إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسعى لتذليل كافة العقبات التى تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوى والأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم فى زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتى وزيادة الدخل القومى.

ولفت إلى أن الدولة طبقت استراتيجة لتسخير كل الإمكانات من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين وتقديم القروض الميسرة لهم والتوسع فى المشروعات والأنشطة الزراعية وتطوير وتحديث منظومة الرى وتطويع التكنولوجيا الحديثة فى القطاع الزراعى، الأمر الذى انعكس بشكل إيجابى على توفير حياة كريمة للفلاح وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ورفع معدلات الأمن الغذائى والإستراتيجى للدولة وزيادة الصادرات المصرية من المحاصيل المختلفة.

كما أكد المحافظ أنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، تم اتخاذ خطوات جادة لإنشاء مجمع صناعات الرمان بمنطقة الكوم الأحمر الصناعية بمركز البدارى، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية "هيئة تنمية الصعيد وهيئة التنمية الصناعية"، واستكمال خطوات تطوير المنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بالبدارى وترفيقها ووضعها على رأس الأولويات، تمهيدا لإقامة مجمع صناعات الرمان بها ليكون أول مركز متخصص فى صناعة الرمان بصعيد مصر واستغلال انتاجية المحافظة من محصول الرمان، والتى تحتل فيه المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الإنتاج ويصدر لمعظم دول العالم.

يذكر أن فلاحى مصر يحتفلون اليوم الخميس الموافق التاسع من سبتمبر بالعيد التاسع والستين للفلاح المصرى، باعتباره اليوم الذى شهد صدور قانون الإصلاح الزراعى عام 1952، عقب قيام ثورة 23 يوليو، كما يتواكب عيد الفلاح أيضا مع وقفة زعيم الفلاحين أحمد عرابى أمام الخديوى توفيق فى التاسع من سبتمبر عام 1881، والتى قال فيه مقولته الشهيرة: "لقد ولدتنا أمهاتنا أحرارا ولم نخلق تراثا أو عقارا ولن نستعبد بعد اليوم".