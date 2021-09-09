الأنبا بموا يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك

جدة - نرمين السيد - استقبل الأنبا بموا، أسقف السويس، الأنبا دانيال لطفى مطران منطقة القناة وشرق الدلتا للأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر المطرانية بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة الصباح محافظة السويس.





يأتى ذلك فى إطار تعزيز العلاقات والمحبة الراسخة بين الكنيسة القبطية الأثوذكسية والكنيسة الكاثولكية. حضر اللقاء الأب بشاى إسحاق راعى كنيسة الراعى الصالح للأقباط الكاثوليك، والقس جورجيوس زكريا كاهن كنيسة مارجرجس الصباح، والقس مينا إبراهيم كاهن كنيسة الأنبا أنطونيوس بالسويس.

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