لمدة 3 أيام .. غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى

جدة - نرمين السيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.





وأضافت المحافظة فى بيانها، اليوم الخميس، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لكوبرى الجيزة المعدنى من أعلى بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح الجمعة، حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار " 24 " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية. ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حى الجنوب ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة. وأكدت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة، قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الاعمال بالكامل وتعيين الخدمات اللازمة لتيسير الحركة المرورية.

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