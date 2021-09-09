المستشار حنفى جبالى يلتقى برؤساء برلمانات دول الساحل

جدة - نرمين السيد - التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالأشقاء من رؤساء برلمانات دول الساحل، حيث تم التطرق للعلاقات المصرية الإفريقية، وذلك على هامش مشاركته فى أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بالعاصمة النمساوية ڤيينا.





كما أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، أن مصر تعتز بهويتها الإفريقية، وتسعى لترسيخ وتعزيز سبل التعاون بين الدول الإفريقية، بما يحقق تطلعات شعوبنا الإفريقية، مؤكدا على دعم مصر الكامل للأشقاء فى دول الساحل فى مكافحة الإرهاب. كان المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، قد شارك اليوم على رأس وفد برلمانى مصرى رفيع المستوى فى أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب والمنعقدة بڤيينا. وألقى كلمة أمام القمة فى الجلسة المخصصة لمناقشة تنامى الإرهاب فى منطقة الساحل الإفريقى، حيث استعرض رؤية مصر لمكافحة الإرهاب وجهودها فى هذا الصدد على المستويين الإقليمى والدوليين، كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى جهود الدولة المصرية فى دعم الأشقاء فى دول الساحل فى مكافحة الإرهاب، داعيا إلى تبنى خارطة طريق برلمانية عالمية لمكافحة الإرهاب خاصة فى منطقة الساحل الإفريقى.

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