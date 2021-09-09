تعرف على شروط السفر إلى السعودية 2021-2022

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محمد سياف - ابو ظبي - يبحث العديد من الناس حول شروط السفر إلى السعودية، بعد أن أصدرت المملكة العربية السعودية بعض من الإجراءات حتى تعمل على تخفيف بعض من القيود الصارمة التي أطلقتها منذ فترة حول السفر للوقاية من فيروس كورونا، وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكثر الدول التي بها وافدين مصريين، سوف نتعرف في هذا التقرير عن الشروط التي أصدرتها السعودية حتى تتمكن العمالة المصرية من السفر.

شروط السفر إلى السعودية

هناك العديد من الشروط التي أضافتها المملكة حول سفر المصريين إلى السعودية، حيث تختلف هذه الشروط حسب إذا كان الشخص المسافر يحمل إقامة سارية أو غير مقيم، لكن في حالة إذا كان الشخص لديه إقامة سارية في السعودية، فيمكنه أن يقوم بالسفر المباشر إلى المملكة، لكن يجب التأكد من أن الشخص قد حصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا المستجد، كما أنه يجب الذكر أن مطار الرياض قد وضع مصر من قائمة 9 دول محظورين من استقبال الوافدين منها بشكل مباشر.

ويجب على الأشخاص المسافرين أن يقوموا بتسجيل اللقاحات التي أخذوها عبر رابط تسجيل لقاح كورونا وذلك لتسهيل السفر وتجنب الانتظارات الطويلة في منافذ المملكة، من اللقاحات المعتمدة التي حددتها السعودية لدخولها (سينوفارم وسينوفاك)، بالإَضافة إلى حصول الأشخاص المسافرين على جرعة ثالثة من اللقاح بعد دخول المملكة العربية السعودية من اللقاحات المعتمدة (أسترازينيكا وفايزر وجونسون آند جونسون وموديرنا).

شروط السفر إلى السعودية للمصريين غير المقيمين أو غير الحاصلين على جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة

شروط السفر إلى السعودية للأشخاص غير المقيمين أو الغير حاصلين على جرعتي اللقاح فلا يستطيعوا أن يقوموا بالسفر بطريقة مباشرة إلى السعودية، يجب على هؤلاء الأشخاص أن يقوموا بالسفر عن طريق دولة ثالثة لا توجد في قائمة الدول التسعة التي قد قامت السعودية بحظر استقبال أي وافدين منهم بشكل مباشر، يمكن للمصريين الغير حاصلين على جرعتين من اللقاح أن يقوموا بالسفر من خلال مملكة البحرين أو الأردن، علي أن يتم تطبيق بعض الإجراءات الطبية ويتم عزلهم داخل الدولة التي سوف ينتقلوا من خلالها.