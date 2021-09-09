شيرين رضا تكشف السر وراء تجاهلها تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها

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خرجت الفنانة المصرية شيرين رضا عن صمتها لترد على أنباء تجاهلها لتهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها، مبررة ذلك بأنها أول من هنئت ابنتها ولكن ليس شرطًا أن تكون هذه التهنئة على منصات السوشيال ميديا.

دوت الخليج يكشف السر وراء تجاهل والدي نور عمرو دياب لتهنئتها بحفل خطبتها.

شيرين رضا تحسم جدل تجاهل تهنئة ابنتها بخطبتها

ردت الفنانة شيرين رضا على تجاهل تهنئة ابنتها نور عمرو دياب بخطبتها، وهو ما أثار تساؤلات الجمهور حول تجاهل والدي نور تهنئة ابنتهما بهذه الخطوة المهمة في حياتها.

شيرين رضا ردت على تساؤلات الجمهور حول تجاهل تهنئة ابنتها

قالت شيرين رضا خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي» : "لم أبارك لها على السوشيال ميديا لأنها بنتي، أنا وهي بنتكلم كل يوم خمسين ألف مرة، فمش محتاجة يعني، وهناك أمور تكون خاصة بيننا يعني لما أشوف صورة حلوة ليها بعلق عليها، بس دي خطوبة هقول لها زي بقية الناس مبروك ما أنا عارفة".

نور عمرو دياب تعلن خطبتها

شاركت نور عمرو دياب ابنة النجم عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، الجمهور منذ أيام بمجموعة صور تكشف بهم عن طلب خطيبها الزواج منها على الطريقة الأجنبية.

وبعد إعلان نور بساعات عن خطبتها، انقلبت السوشيال ميديا بحثا عن تهنأة أهلها سواء والدها عمرو دياب أو من والدتها شيرين رضا، وبعد بحث وترقب كثير من الجمهور بدأو في التساؤل حول سبب تجاهلهما للحدث الذي يعد الأهم لأي والدين وهو رؤيت أولادهم في عش الزوجية.

الجمهور يفسر تجاهل عمرو دياب وشيرين رضا تهنأة ابنتهما بعدم رضائهم عن الخطوبة

وسرعان ما فسر الجمهور تجاهل عمرو دياب وشيرين رضا تهنئة ابنتهما نور بخطبتها بعدم رضائهما واعتراضهما على الخطبة، لكنهما من الأساس قليلا الحديث عن علاقتهما بابنتهما، خصوصا عمرو دياب الذي يتحدث نادرا عن أعماله الفنية والعائلية، ويمن أن يكون هذا السبب الأساسي لتجاهلما هذا النبأ.

جنا عمرو دياب تهنأ شقيقتها نور بخطبها

ولم تكن سوى جنا شقيقة نور عمرو دياب التي اهتمت بتهنأة شقيقتها من خلال التعليق على ما نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، فقالت: “احبك كثيرا”.

نور عمرو دياب تكشف طلب خطيبها الزواج منها

نشرت نور عمرو دياب صور لخطيبها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيدويهات “انستجرام”، ظهر بها جالسا على ركبيته وفي يديه خاتم، وعلقت نور عليها قائلة: “أحبك، كنت أعتقد أنها جلسة تصوير عادية، لكن فاجأني حب حياتي بطلب”.

عمرو دياب ينشغل بخط أزيائه متجاهلا خطبة ابنته

الجدير بالذكر أنه انشغل عمرو دياب عن خطبة ابنته نور بطرح أول كوليكشن من خط أزيائه الجديد الذي يحمل اسم «34» عبر شركة أمازون، لتصبح جاهزة للبيع من الأن، اذ أنها تمثل مشاركة الفنان عمرو دياب الأولى في عالم الموضة، وتضم تشكيلة مميزة من الأزياء العصرية والمنتجات الجلدية والنظارات وغيرها من الإكسسوارات والمنتجات التي سيتم الكشف عنها قريباً، وتعد هذا التعاون الثاني لعمرو دياب مع شركة أمازون بعد إطلاق العطر الخاص به.

السيرة الذاتية لنور عمرو دياب

يشار إلى أن نور عمرو دياب هي الابنة الكبرى للمطرب عمرو دياب والوحيدة من زوجته السابقة شيرين رضا، وسبق أن غنا لها أغنية "حبيبي يا نور العين" الشهيرة، وتعيش في إنجلترا وتهتم بالموسيقى وأيضا الأزياء، وتتحدث 3 لغات هي الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.