فيديو.. الطاهرى: نمو الاقتصاد المصرى فى ظل الجائحة معجزة تستحق الدراسة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الطاهرى فى حلقة جديدة من برنامجه "60 دقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر فى يونيو 2014، كان اقتصادها يفتقر للثقة الدولية، مبينا أنه لم يكن هناك أن نوع من الاستثمار الأجنبى أو الاحتياطى النقدى، لكن تحقيق مثل هكذا طفرة كانت بمثابة معجزة تستحق الدراسة.

وتابع أن قياس قدرات أى دولة فى العالم، يتطلب معرفة مجموعة من العناصر، تتمثل فى القوة العسكرية والقوة الاقتصادية والقوة السياسية وأخيرا الاجتماعية.

كما أشار الطاهرى إلى أن هناك مؤسسات دولية كبيرة، أصدرت مجموعة من التقارير تشيد بالاقتصاد المصرى، وآخرها كان تقرير صندوق النقد الدولى الذى أشار إلى أن الاقتصاد المصرى حقق نموا خلال عام 2020 وصل إلى 3.6%.

وشدد على أن الاقتصاد المصرى يعتبر هو الوحيد -بعد الاقتصاد الصينى- الذى حقق هذا النمو الإيجابى فى ظل جائحة كورونا، وهو أكبر دليل على السبق الذى حققته مصر متفوقة على الغرب والعالم المتقدم، بشهادة صندوق النقد الدولى، وهى تقارير محايدة لا يمكن التلاعب فيها.