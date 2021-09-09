سفير الفاتيكان يسلم بازليك العذراء رفات القديسين فرانشيسكو وجاسنتا

جدة - نرمين السيد - لأول مرة فى الشرق الأوسط ومصر، سلم سفير دولة الفاتيكان المطران نيكولاس تيفينين ذخائر، رفات القديسين فرانشيسكو وجاسنتا مارتو، لإيبارشية القاهرة للكلدان، حيث تسلمها الأب بولس ساتى للفادى الأقدس، المدبر البطريركى للكلدان ورئيس الطائفة الكلدانية فى مصر.





والقديسان الأخوان فرانشيسكو وجاسنتا مارتو هما من الرعاة الثلاثة (مع الأخت لوسيا) الذين شاهدوا ظهور العذراء فى بلدة فاتيما البرتغالية وشهدوا للأسرار الثلاث والرؤى التى أعلنتها أمنا العذراء سنة 1917،

وقد أعلنت قداستها فى سنة 2017 من قبل قداسة البابا فرنسيس. وسيتم فى يوم 13 اكتوبر المقبل إدخال الذخائر بتطواف مهيب لكاتدرائية بازليك ومزار العذراء سيدة فاتيما فى مصر الجديدة حيث ستستقر هناك لزيارات المؤمنين لأخذ البركة. رافق الأب بولس ساتى وفد كبير ضم الآباء جان صفير اللعازرى ومايكل سليم الفرنسسكانى، وراهبات الكلمة المتجسد التابعين للإيبارشية، ومجموعة من أبناء الطائفة وكنيسة العذراء سيدة فاتيما، من شمامسة وكادر إدارة المطرانية. وقدم المطران الشكر العميق لإدارة مزار العذراء سيدة فاتيما، وراهبات الكلمة المتجسد وسفارة الفاتيكان فى البرتغال، وكذلك شكر السفارة الفاتيكان فى مصر بشخص سيادة السفير.

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