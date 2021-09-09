التموين: بدء الفصل الجغرافى لمحافظات القاهرة الكبرى فى صرف الخبز أول أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال معاون المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، إن عملية الفصل الجغرافى لمحافظات القاهرة ‏الكبرى، والتى تشمل "القاهرة ـ الجيزة - القليوبية"، فى صرف الخبز، ستبدأ فى أول أكتوبر المقبل.





وأضاف كمال فى بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن محافظات القاهرة الكبرى الوحيدة التى تعمل بنظام السيستم الواحد فى صرف ‏الخبز، رغم أن باقى المحافظات تعمل بنظام الموقع الجغرافى ‏لصاحب البطاقة فى صرف الخبز والتموين.‏

وأوضح أن شركة البطاقات الذكية بهذه المحافظات تقوم منذ بداية الشهر بإرسال رسالة على بون الصرف الخاص بالخبز؛ لتعريف المواطن أنه بداية من الشهر المقبل، سيكون صرف الخبز بمحافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية"، طبقا للمحافظة التابع لها البطاقة، حيث أنه من حق المواطن بتلك المحافظات صرف مستحقاته من الخبز على بطاقة الدعم بأى مخبز بالمحافظة التابع لها البطاقة التموينية.

وأشار إلى أنه وزير التموين الدكتور على المصيلحى، وجه مديرى المديريات وقطاع الرقابة ‏والتوزيع بالمحافظة، بمتابعة تنفيذ الأمر على الأرض وتشديد الإجراءات ‏الرقابية على مخابز المحافظات الثلاث؛ لضمان صرف الخبز للمواطنين ‏بانتظام.

يذكر أنه يحق للمواطن من خلال موقع إدارة دعم مصر، وبوابة مصر الرقمية، وكذلك مراكز الخدمة التموينية المطورة عمل طلب إلكترونى لنقل البطاقة التموينية من محافظة لأخرى.