فيديو- أسامة ربيع: المجرى الملاحى للقناة لم يتأثر بجنوح السفينة اليوم

جدة - نرمين السيد - وأضاف ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم"، أن القناة تمتلك قاطرات وتجهيزات قادرة على التعامل مع أى حالات طارئة.

وأصدرت هيئة قناة السويس، بيانًا تعليقًا على بعض الأخبار المتداولة حول توقف حركة الملاحة فى قناة السويس، قالت فيه إن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالى حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحى الجديد للقناة، بإجمالى حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.