649479 /649479/البدري-يهنئ-الجهاز-الفني-الجديد-للمنتخب-ويشكر-اللاعبين 08:28 م - الخميس 9 سبتمبر 2021 حسام البدري.أرشيفية وجه حسام البدرى المدير الفني السابق للمنتخب الوطني ، التهنئة لأعضاء الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش عقب تكليفهم رسميآ باستكمال المسئولية خلال الفتره المُقبلة .. مُتمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق الآمال المُنتظرة للصعود لكأس العالم وإسعاد الجماهير المصرية. يرصد دوت الخليج رسالة البدري لجهاز المنتخب الجديد ووَجه خالص شكره وتقديره لكل اللاعبين على ما بذلوه من مجهود وتحملهم كافة الصعوبات والظروف الاستثنائية من أجل تحقيق كل النتائج والأهداف المطلوبة خلال فترة ولايته. و اعتمدت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد التشكيل الكامل للجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على النحو التالي: كارلوس كيروش مديراً فنياً ضياء السيد مدرباً عاما محمد شوقي مدرباً عصام الحضري مدرباً لحراس المرمى وائل جمعة مديراً للمنتخب محمد صلاح مديراً إدارياً كما تم استمرار الجهاز الطبي كما هو بقيادة الدكتور محمد أبو العلا ، ويضم معه: احمد مطر أخصائيا للعلاج الطبيعى مصطفى صدقى أخصائيا للعلاج الطبيعى بدر إمام أخصائى التأهيل محمد أحمد محمود أخصائي التدليك و يضاف إلى أعضاء الجهاز أحد الخبراء البرتغاليين الذي سيتم استقدامه بمعرفة المدير الفني مع مساعد مدرب و محلل آداء. تابع موقع دوت الخليج علي

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