/649482/إبراهيم-الديب-نشعر-بمعاناة-الفلاح-ورؤية-الدولة-2030-تقدم-حلول-جذرية-لمشكلاته

قال النائب ابراهيم الديب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، فى الاحتفال باليوم العالمي للفلاح، اننا نشعر بمعاناة الفلاح فى هذه المرحلة التي تمر بها البلاد طبقا لإجراءات الاصلاح الاقتصادي من خلال ارتفاع اسعار مدخلات الانتاج الزاعي من مبيدات واسمدة وبذور وارتفاع ايجارات الاراضي الزاعية مع تدني لاسعار المحاصيل .

نشعر بمعاناة الفلاح.. ورؤية الدولة 2030 تقدم حلول جذرية لمشكلاته

واشار النائب ابراهيم الديب عضو مجلس النواب في تصريحات لتحيا مصر إلي أن تفاقم مشكلة الصادرات الزراعية فى المحاصيل اثناء انتشار جائحة فيروس كورونا ،و منها عدم تطبيق معايير الجودة، مثمنا جهود الدولة فى تقديم حلول جذرية طبقا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030/2050 ،اضافة الي تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الصادر فى عام ٢٠١٤،مطالبا بضرورة وجود محطات محاصيل اهلية على غرار الجامعات الاهلية لمساعدة صغار المزراعين.

وتابع النائب ابراهيم الديب عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب:” إن الدولة الفترة الأخيرة أعادت للفلاح مكانته التي يستحقها من خلال إعادة إحياء الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة، التى ستغير حياة 60 مليون من مواطني الريف،فضلا عن التوسع في الزراعة عبر إطلاق المشروع القومي العملاق "الدلتا الجديدة" ومستقبل مصر لزراعة 2,2 مليون فدان بتكلفة 250 مليار جنية.