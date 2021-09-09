/649483/ميرفت-عازر-الرئيس-السيسي-له نظرة-مستقبلية-للتطوير-الشامل-والمستدامة-في-جميع-المجالات

قالت النائبة ميرفت عازر عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما له نظرة مستقبلية للتطوير الشامل والمستدامة في جميع المجالات من اجل الاجيال القادمة ولتواكب مصر دول العالم المتقدم مشيرة إلي انه وبنظرة الريس المستقبلية للدولة وبإخلاص أبناء مصر ستصبح مصر في الصدارة.

السيسي له نظرة مستقبلية للتطوير الشامل والمستدامة في جميع المجالات واكدت عضو مجلس النواب ميرفت عازر في تصريحات لتحيا مصر أن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة المشاريع بنفسه هو سبب لكي يعطي دفعة قوية للعاملين للعمل بإخلاص ويعطيهم احساس انه يشاركهم مشقة العمل والظروف الطبيعية من منطلق انهةاب لكل المصريين . واوضحت عازر أن أكثر المشاريع الان اصبحت شركات مصرية خالصة هي التي تقوم بالتنفيذ فاعطي واتيح فرص عمل كثيرة للشباب وايضا تم توفير مبالغ كبيرة فرق اسعار التنفيذ بشركتنا والشركات المستثمرة فأصبح أموال مصر لمصر وهو العائد الاستثماري نتاج عمل وجهد حقيقي .

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