الأنبا تكلا يكرم أوائل الشهادات فى إيبارشية دشنا

جدة - نرمين السيد - ومنح الأنبا تكلا أسقف الإيبارشية أبناءه المتفوقين، شهادات تقدير وهدايا تذكارية، لحصولهم على المراكز الأولى. جاء ذلك خلال النهضة المقامة حاليا فى كنيسة الشهيد مارجرجس بدشنا، بمناسبة عيد النيروز الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعد غد السبت.

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