جدة - نرمين السيد - استقبلت كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب الأثرية، اليوم الخميس، وفدًا من راهبات نوتردام ديزابوتر.



جدة - نرمين السيد - استقبلت كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب الأثرية، اليوم الخميس، وفدًا من راهبات نوتردام ديزابوتر. وتم خلال الزيارة تعريف الوفد على مسار رحلة العائلة المقدسة بمصر والتى مكثت فى سمنود وأخذ بركة المكان المقدس.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر راهبات نوتردام فى زيارة كنيسة الشهيد أبانوب للتعرف على مسار العائلة المقدسة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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