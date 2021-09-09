فيديو.. سفير المكسيك يشيد بدور مصر فى إجلاء أفغان لبلاده

جاء ذلك فى حوار أجراه السفير المكسيكى مع الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، برنامج "60 دقيقة"، على قناة "إكسترا نيوز"، حيث أوضح أن هذه الإجراءات كانت صعبة للغاية، ولكن بمساعدة الحكومة المصرية "تمت بشكل مؤثر وسريع للغاية".
وأضاف السفير تريب أن العملية الإنسانية بدأت حينما توجهت طائرة مصرية من الإمارات بمساعدة جادة من السلطات المصرية، لتقنين الهبوط على الأراضى الأفغانية ونقل مواطنين أفغان، ومن ثم إجلاءهم بسلام إلى المكسيك.
وأضاف أن طائرة مصر للطيران هبطت للمرة الأولى فى التاريخ على الأراضى المكسيكية، فى عملية إنسانية عاجلة حاملة 175 أفغانيا أغلبهم نساء والأطفال هم الآن سعداء بإنقاذهم.
وأعرب السفير المكسيكى عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، لاسيما حركة الطيران بين البلدين، قائلا: "إن التعاون المصرى المكسيكى أظهر القدرة على العمل سويا فى القضايا العاجلة، إلى جانب التعاون والتكافىء، ونتطلع فى المستقبل القريب أن يكون هناك المزيد من الرحلات المتبادلة بين المكسيك والقاهرة".
وأشار خوسيه لما وجدته بلاده من تعاون وتكافؤ خلال العملية الإنسانية، التى نظمتها سلطات وسفارات مصر والمكسيك والإمارات، معتبرا هذه العملية بمثابة فرصة رائعة للتعاون المثمر، والمرجع الهام لدى حكومته للتعاون مع مصر فى عمليات إنسانية مشتركة.
على صعيد مشترك، لفت السفير المكسيكى إلى طبيعة التواجد المكسيكى فى أفغانستان قائلا أن المكسيك ليس لديها تواجد دبلوماسى فى أفغانستان، ولكن العديد من المنظمات وفى بعض الأحيان الحكومات، يتواصلون معها طلبا لتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الأفغان".
ووصل 175 أفغانيا إلى مطار مكسيكو سيتى الدولى، فى ليلة 31 يوليو تتألف من عاملين فى مجال التواصل الاجتماعى ونشطاء مستقلين وصحفيين وأسرهم كان من بينهم 75 طفلا، بحسب بيان للحكومة المكسيكية.
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