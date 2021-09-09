وزارة الأوقاف السودانية تؤكد عمق العلاقات مع نظيرتها المصرية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الدكتور نصر الدين مفرح، العلاقات المتميزة التى تتمتع بها وزارة الأوقاف مع نظيرتها المصرية خاصة بمجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع وفد الأئمة والواعظات السودانيين المشاركين فى الدورة التدريبية الثانية قبل مغادرتهم إلى القاهرة؛ للمشاركة فى الدورة التى تنظمها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع نظيرتها السودانية بعد غد السبت بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات. وأضاف مفرح أن مشاركة وفد الأئمة والواعظات السودانيين فى الدورة التدريبية الثانية المشتركة مع أشقائهم من الأئمة والواعظات المصريين يأتى من منطلق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

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