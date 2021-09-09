وزير التعليم العالى يصدر قرارا بإغلاق كيان وهمى بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور خالد عبدالغفار، تقريرا من رئيس قطاع التعليم السيد عطا، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.





وأشار التقرير إلى مداهمة اللجنة لإحدى المنشآت والكائن مقرها فى شارع التحرير بالدقى فى محافظة الجيزة، وتقوم بإعطاء مناهج دراسية "كورسات طبية" للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، بزعم مساعدة الطلاب على اجتياز اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الجديدة، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالى قرارا بغلق المنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية فى التصدى لهذه الكيانات، موجها بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانا لعدم التلاعب بهم.

وصرح المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، الدكتور عادل عبدالغفار، بأنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالى، وتم نشرها على موقع الوزارة وصفحات التواصل الاجتماعى الرسمية الخاصة بها، موجها النصيحة للطلاب بمراجعة هذه القائمة الشاملة لكافة مؤسسات التعليم العالى المعتمدة فى جمهورية مصر العربية والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، حتى لا يقع الطلاب ضحايا للكيانات الوهمية.