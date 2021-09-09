أحمد الشيخ يوقع للنادى المصرى البورسعيدى

أعلن النادى المصرى البورسعيدى انتقال أحمد الشيخ إلى الفريق فى الانتقالات الصيفية القادمة قادما من بيراميدز ونشرت الصفحة الرسمية للنادى صورة للاعب عبر تويتر معلقة عليها: "رحبوا معنا بثاني صفقاتنا للموسم الكروي الجديد، المايسترو أحمد الشيخ أحمد الشيخ مصراااااااوي".

ومن ناحية أخري تراجع مسئولو النادي المصري البورسعيدي عن فكرة بيع النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادى، خرج اللاعب من حسابات على ماهر، المدير الفني السابق للفريق، خلال الفترة الماضية، فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

ويجرى حسام صديق، وكيل اللاعب النيجيري، مفاوضات مع النادي المصري؛ لمناقشة بعض العروض الجادة التي وصلت الهداف النيجيري، لكن النادي يرفض فكرة الاستغناء عن اللاعب ويرحب ببقائه بعد رحيل على ماهر من القيادة الفنية للفريق.

ورحب اللاعب في البقاء مع المصري لكنه مستاء من رفع اسمه من القائمة الأفريقية للفريق، خاصة أنه يسعى للمشاركة القارية، ما اضطر مسئولي المصري لإقناع اللاعب بوضع اسمه في القائمة الأفريقية الثانية، حينما يحدد الكاف ذلك، وهو ما يعني غياب اللاعب عن المباريات الأولى للفريق بالكونفدرالية.

ووقفت رؤية على ماهر الفنية في استبعاد أموتو من القامة الأفريقية للفريق وتسويق اللاعب في الميركاتو الصيفى المقبل، استعدادا للرحيل النهائى عن الفريق البورسعيدى، وذلك بعدما دخل في صدام أكثر من مرة مع الجهاز الفنى ووضع على قامة الراحلين قبل أسابيع، وتم استبعاده من القامة الأفريقية.