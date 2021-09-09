الحبس 10 سنوات لسائقى ميكروباص وسنة لسائق قطار بقضية حادث "قطار حلوان"

قضت محكمة أمن الدولة بحلوان، بمعاقبة سائقى سيارتين مينى باص بالحبس 10 سنوات، وبمعاقبة سائق قطار بالحبس سنة، والمتسببين فى حادث قطار حلوان، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.

كشفت هيئة سكك حديد مصر عن تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد، ومتعارضتين مع مسار القطار.

وأوضحت الهيئة أن المكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخرى، وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم.