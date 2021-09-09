قضت محكمة أمن الدولة بحلوان، بمعاقبة سائقى سيارتين مينى باص بالحبس 10 سنوات، وبمعاقبة سائق قطار بالحبس سنة، والمتسببين فى حادث قطار حلوان، والذى أسفر عن مصرع شخصين وإصابة آخرين.
كشفت هيئة سكك حديد مصر عن تفاصيل الحادث، وقالت إنه أثناء سير قطار بضائع محمل بالرخام على خط التبين - العباسية فى المسافة بين التبين وحلوان، تصادم القطار بـ 2 سيارة مينى باص متوقفتين على القضبان فى منطقة سكنية على مسافة قريبة جدًا من السكة الحديد، ومتعارضتين مع مسار القطار.
وأوضحت الهيئة أن المكان لا يوجد به أي مزلقانات أو أماكن معدة للعبور أو منطقة انتظار سيارات، وحاول سائق القطار التوقف ولم يتمكن من ذلك، ما أدى إلى احتكاكه بأحدهما واصطدامه بالأخرى، وأعلنت وزارة الصحة عن وفاة مواطنين اثنين وإصابة آخرين في حادث التصادم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحبس 10 سنوات لسائقى ميكروباص وسنة لسائق قطار بقضية حادث "قطار حلوان" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.