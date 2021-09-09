/649485/حسن-أبو-الروس-عن-سبب-إقامة-حفل-زفافه-بالملاهي-قولنا-نعمله-في-أكتر-مكان-بيفرحنا

حل الفنان حسن أبو الروس وزوجته مصممة الجرافيك غادة والى ضيفا للإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها «معكم » المذاع عبر فضائية قناة cbc فى حلقة اليوم الخميس الساعة 9 مساء، الذي يتحدث بها الثنائى خلال الحلقة عن كواليس تعارفهما وزواجهما، والطريقة التى احتفلا فيها بزفافهما فى الملاهى.

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قال حسن أبو الروس خلال البرنامج كاشفا عن سبب أقامته حفل زفافة بمدينة الملاهي: “احنا جوانا أطفال أصلا، وقولنا ليه منعملش فرحنا في أكتر مكان بنروحه والناس كلها بتحبه”، وأيدته غادة والي قائلة: “قررنا نعمله في أكتر مكان بيبسطنا”.

وأوضح أبو الروس عن معانته في التحضير لحفل الزفاف: “خدنا أكتر من 6 شهور نحضرله، كل التصميمات من عندنا، غير التصريحات والحوارت”.

أما عن أكثر شيء لفت أنتباه أبو الروس في حفل زفافه فقال: “أما أستاذة منى الشاذلي ركبت الدودوة”.

حفل زفاف أبو الروس بالملاهي

وفى وقت سابق احتفل الفنان حسن أبو الروس، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا وفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب فى مدينة ملاهى.

وأطلق حسن أبو الروس أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع فريق الصواريخ، بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك اللذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.

كليب أغنية كل الناس

وطرح حسن أبو الروس، الفيديو كليب على يوتيوب وكتب قائلا: "قررنا نعمل كليب كل الناس بكل الناس"، كما تصدرت الأغنية تريند يوتيوب واحتلت المركز السادس، وأغنية "كل الناس" كانت هدية حسن أبو الروس لعروسه في حفل زفافهما، وكانت تحمل اسم مفيش منك.