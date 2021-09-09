/649486/غادة-والي-أول-ماشوفت-أبو-الروس-قولت-دا-ولد-عايز-يعمل-نمرة

كشفت مصممة الجرافيك غادة والي عن قصة تقابلها مع زوجها الفنان حسن أبو الروس مشيرة إلى أنها بدأت في فيتنام عندما تقابلا في رحلة جمعتهم بالصدفة.

دوت الخليج

قالت غادة والي في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc: “اتقابلنا في فيتنام”، ليتابع زوجها حسن أبو الروس، فقال: “كنت بسافر في حتت غريبة ديما وبسافر بلاد غريبة جدا، وكان في رحلة بالصدفة هي راحتها”.

واستكملت غادة والي: “صحابي قالولي في ولد جاي كمان يومين تلاته هيقلب السفرية دي، كان جاي بشنطة أسد صغيرة كدة، وكان جاي في طبور بيغني وكلهم ماشين وراه”.

وتابعت حديثها عن أبو الروس: “أول أما شوفته قولت هو عايز يعمل نمرة ولا اي بس لقيته مجنون بجد مش بيمثل”.

واوضحت غادة والي: “قعدنا شوية بدأنا كأصحاب وبعدين الموضوع تتطور لحد ماتجوزنا”.

سبب إقامة حسن أبو الروس وغادة والي حفلهما بالملاهي

وكان قد كشف أبو الروس عن سبب إقامته حفل زفافة بمدينة الملاهي: “احنا جوانا أطفال أصلا، وقولنا ليه منعملش فرحنا في أكتر مكان بنروحه والناس كلها بتحبه”، وأيدته غادة والي قائلة: “قررنا نعمله في أكتر مكان بيبسطنا”.

وأوضح أبو الروس عن معانته في التحضير لحفل الزفاف: “خدنا أكتر من 6 شهور نحضرله، كل التصميمات من عندنا، غير التصريحات والحوارت”.

حفل زفاف أبو الروس بالملاهي

وفى وقت سابق احتفل الفنان حسن أبو الروس، بحفل زفافه على مصممة الجرافيك غادة والى، وتداول عدد من أصدقائهما صورا وفيديوهات من حفل الزفاف الذى تصدر صفحات السوشيال ميديا، حيث أقيم الزفاف وسط الألعاب فى مدينة ملاهى.

وأطلق حسن أبو الروس أغنية حفل زفافه "كل الناس" مع فريق الصواريخ، بعد انتشارها بشكل كبير عبر تطبيق تيك توك فى شكل فيديو كليب، ولكن بفكرة غريبة والاستعانة بمقاطع مستخدمى تيك توك اللذين قاموا بتصويرها ونشرها على التطبيق.