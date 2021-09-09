/649489/حسن-أبو-الورس-عن-أغنية-كل-الناس-كنا-بنهزر-أنا-وغادة-طلعت-معانا-أغنية

أوضح حسن أبو الروس فكرة أغنيه الجديدة التي حملت اسم «كل الناس» مشيرا إلى أنها بدأت بفكاهة رومانسية بينه وبين زوجته مصممة الجرافيك غادة والي إلا أن لاحظت أنا تصلح لطرحها كأغنية.

دوت الخليج

وقال أبو الروس خلال برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر فضائياتcbc: “قابلت الصواريخ من 6 شهور، أنا بحبهم جدا وبحب مزيكتهم، قولتهم ان أنا عندي فكرة حلوة جدا عايز أعملها أغنية”.

وتابع أبو الروس كاشفا عن فكرة الأغنية: “اخترعناها أنا وغادة كنا بنهزر، هي تقول كل الناس وأنا أرد عليها، لحد ماقولتها تصدقي تنفع أغنية، وقررت أعملها في فرحنا”.

بداية قصة حب حسن أبو الروس بغادة والي

وكشفت مصممة الجرافيك غادة والي عن قصة تقابلها مع زوجها الفنان حسن أبو الروس مشيرة إلى أنها بدأت في فيتنام عندما تقابلا في رحلة جمعتهم بالصدفة.

اذ قالت في برنامج «معكم» الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc: “اتقابلنا في فيتنام”، ليتابع زوجها حسن أبو الروس، فقال: “كنت بسافر في حتت غريبة ديما وبسافر بلاد غريبة جدا، وكان في رحلة بالصدفة هي راحتها”.

واستكملت غادة والي: “صحابي قالولي في ولد جاي كمان يومين تلاته هيقلب السفرية دي، كان جاي بشنطة أسد صغيرة كدة، وكان جاي في طبور بيغني وكلهم ماشين وراه”.

وتابعت حديثها عن أبو الروس: “أول أما شوفته قولت هو عايز يعمل نمرة ولا اي بس لقيته مجنون بجد مش بيمثل”.

واوضحت غادة والي: “قعدنا شوية بدأنا كأصحاب وبعدين الموضوع تتطور لحد ماتجوزنا”.

حسن أبو الروس وغادة والي ضيوف معكم منى الشاذلي

الجدير بالذكر، أنه حل الفنان حسن أبو الروس وزوجته مصممة الجرافيك غادة والى ضيفا للإعلامية منى الشاذلى فى برنامجها «معكم » المذاع عبر فضائية قناة cbc فى حلقة اليوم الخميس الساعة 9 مساء، الذي يتحدث بها الثنائى خلال الحلقة عن كواليس تعارفهما وزواجهما، والطريقة التى احتفلا فيها بزفافهما فى الملاهى.