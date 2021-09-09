وزير التموين ينعى رجل الأعمال محمود العربى

جدة - نرمين السيد - نعى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، وكل العاملين بالوزارة بمزيد من الحزن والأسى وفاة أحد أهم رواد الصناعة والتجارة المصرية رجل الأعمال محمود العربى.





وقال وزير التموين إن الفقيد كان وسيظل نموذجًا يحتذى به فى خدمه بلده، وقدم لأهلها الكثير من الأعمال الصناعية العظيمة.

كما تقدم الدكتور على المصيلحى بالتعزية اليوم إلى المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية فى وفاة المغفور له بإذن الله "والده" والذى وافته المنية، اليوم، عن عمر ناهز الـ 89 عامًا.

وأعرب المصيلحى عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يلهم ذويه وأهله الصبر والسلوان.