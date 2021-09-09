فيديو- أستاذ تمويل واستثمار: الإصلاح الاقتصادى نجح لأنه صبغ بفكر مصرى خالص 

جدة - نرمين السيد - وفند الدكتور هشام إبراهيم، فى تصريحات لبرنامج 60 دقيقة، الذى يقدمه الكاتب الصحفى والإعلامى أحمد الطاهرى، على قناة إكسترا نيوز، سبب فشل تجارب صندوق النقد الدولى فى بعض الدول، رغم نجاحه بشكل مبهر فى مصر، مشيرا إلى أن العامل الأساسى فى هذا النجاح هو الحرفية فى التطبيق.

وتابع أن سبب وصم برامج صندوق النقد الإصلاحية بأنها سيئة السمعة، يعود لأنها تضغط على معيشة المواطنين، موضحا أن سبب نجاح برنامج الإصلاح الذى انطلق فى مصر أنه صبغ بفكر مصرى خالص.

وأشار إلى أن إسهامات صندوق النقد الدولى فى برنامج الإصلاح فى مصر كانت فى أضيق الحدود، مشيرا إلى أن البنك المركزى أعلن عن سياسة واضحة لإدارة سعر الصرف طمأنت المستثمرين والمواطنين.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن البنك المركزى اتخذ خطوات فى غاية الأهمية، لافتا إلى أن الحكومة واجهت تشوهات فى هيكل وبنية الاقتصاد كان أهمها زيادة الدعم، والدولة لم تكن ضد زيادة الدعم، ولكنها حرصت على أن يصل إلى مستحقيه فعليا.

وبين الدكتور هشام إبراهيم أن انخفاض سعر الفائدة قلل الضغط على موارد الدولة وزاد من تدفق الاستثمار، وكافة مشروعات الاقتصاد المصرى تتجه نحو مزيد من التعافى والاستمرار فى انخفاض معدل التضخم.