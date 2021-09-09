فيديوجراف.. حياة كريمة تسعى لمحو أمية مليون مصرى

جدة - نرمين السيد - وتقام الحملة بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار والأزهر، حيث تهدف لمحو الأمية تماما فى كل المحافظات خلال 5 أعوام.

كما تم استخدام التكنولوجيا فى التعلم عن بعد للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى تحويل المناهج إلى فيديوهات "10 دقائق" لإرسالها إلى الدارسين.

كما تم إنشاء منصة تسمح بفتح فصول إلكترونية للدارسين لمواصلة التعلم، وإعداد برامج لتدريب المعلمين للتعامل مع الدارسين عن بعد.