نشر الكابتن وائل جمعه عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" قد تشرفت واتشرف وبكل فخر واعتزاز لتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم وان أتولى منصب مدير المنتخب المصرى تحت قيادة المدير الفنى كارلوس كيروش ، وكابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي

وتابع فى تغريداته قائلا : "سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني،وسنسعي أن نكون عند حسن ظن شعبنا العظيم". اتشرف بكل فخر واعتزاز لتلبية نداء الاتحاد المصري لكرة القدم و تولي منصب مدير المنتخب المصري بقيادة المدير الفني كارلوس كيروش. و كابتن ضياء السيد وكابتن عصام الحضري وكابتن محمد شوقي. سنعمل بكل قوة لإسعاد الجماهير ولحسن تمثيل منتخبنا الوطني ونتمني ان نكون عند حسن ظن شعبنا العظيم ???????? pic.twitter.com/z8CMrXdj8u وكان اتحاد الكرة قد أعلن تعيين وائل جمعة مديرًا للمنتخب، ومحمد صلاح مديرًا إداريًا، على أن يستمر الجهاز الطبي بقيادة محمد أبو العلا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وائل جمعة بعد تعيينه مديرًا لمنتخب مصر: نتمني أن نكون عند حسن ظن شعبنا العظيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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