/649490/دستورنا-هو-تحقيق-التوافق-من-الإختلاف-أبرز-20-تصريح-لمتحدثة-التنسيقة-شيماء-عبد-الإله-صور-وفيديو

أكدت الدكتورة شيماء عبدالإله، المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أنها تشرفت بأن تكون أحد المؤسسين لكيان تنسيقية شباب الأحزاب منذ أكثر من ثلاثة سنوات، مشيرة إلى أنها كانت حلم ويتحقق بين أيدى الشباب ويكبر يوما بعد الأخر ويتواجد بشكل حقيقى فى الشارع المصرى، مؤكدة على أن الحلم عندما يراه من يحلم به يتحقق على أرض الواقع، يكون وضعه مختلف خاصة أن يتحقق ويكبر يوما بعد يوما ويحقق نجاح مختلف قائلة:" تنسيقية شباب الأحزاب كانت حلم وتحقق وينجح يوما عن الأخر بالتواجد على الأرض".

دوت الخليج يستضيف المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

جاء ذلك فى حديثه بندوة موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، والتى أدراها الزميل محمود فايد، فى ضوء اللقاءات التى يعقدها الموقع مع رموز العمل السياسى والبرلمانى، مؤكدة على أن الإطار الأول والفلسفة الأولى لكيان التنسيقية كان من منطلق الشباب صاحب الأفكار المختلفة فى أن يجلس كل منهم على طاولة واحدة، ويكون هدفهم الأول والأخير الدولة المصرية، ومن ثم الاصطفاف خلف الدولة المصرية، مشيرة إلى هذا السياق كان العناون الأبرز فى يان تأسيس التنسيقية منذ أكثر من ثلاثاة أعوام، عقب التوافق على إصدارها فى أحد مؤتمرات الشباب بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما مثل دعم مباشر من القيادة السياسية للكيان خاصة أن الإعلان تم بوجوده وأيضا بمشاركة شباب كان منهم المشارك بالجلسة على المنصة، مشيرا إلى أن مثل هذه المشاهد رسالة واضحة من الدولة من أجل تنمية الحياة السياسية.

ويرصد موقع دوت الخليج أبرز 20 تصريح للدكتورة شيماء عبد الإله

1- تنسيقية شباب الأحزاب كانت حلم وتحقق وينجح يوما عن الأخر بالتواجد على الأرض 2- هدفنا الرئيسي الاصطفاف خلف الدولة المصرية 3- دستورنا هو تحقيق التوافق من الإختلاف 4- بنشتغل سياسة بعلم مش بمنطق الموالاه والمعارضة 5- التحدى الأكبر بالنسبة لنا كان يتمثل في أن يجلس الشباب على طاولة واحدة للتوافق على رأي واحد 6- دستور التنسيقية هو التوافق من خلال الإختلاف 7- منطق عاجبنى وخلاص أو مش عاجبنى وخلاص مبقاش موجود 8- الجميع يتناقش ويختلف داخل التنسيقية ولكن الرأى النهائي واحد 9- نواب التنسيقية فى البرلمان أثبتوا وجودهم بشكل قوي 10- اللجان النوعية داخل التنسيقية تمثل مطبخ لكل التحركات 11- تم التعاقد مع شركة عالمية لدعم وتطوير أداء اعضاء التنسيقة 12- التدريب في كيان التنسيقية يشمل أقدم الأعضاء وأحدثها 13- نواب التنسيقية يؤدون دورهم التشريعي والخدمي على أكمل وجه 14- لا يوجد عضو فى البرلمان عن التنسيقية يتحدث دون حجة 15- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نموذج للتمكين 16- الاحترام والتقدير التى حظت به الدولة المصرية فتح باب التمكين للمرأة 17- تم تحويل الاصدرات الورقية إلى الإلكترونية وليس غلقها كما ادعى البعض 18- الانحياز الآن أصبح للكفاءة والأداء 19- الرئيس السيسي حرص في كل لقاءاته على دور الإعلام وتواجده في تشكيل الوعي 20- تنسيقية الشباب نجحت في أن تقدم سياسة بمفهوم جديد