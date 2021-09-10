مصطفي الشربيني يستعرض أهداف مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي في الجامعة الاميريكية

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استعرض الدكتور مصطفي الشربيني أهداف مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي في الجامعة الاميريكية خلال المؤتمر الدولي للمناخ الأخضر والإدارة الذكية للمخلفات برئاسة الدكتورة مني فؤاد خلال الجلسة الصباحية اليوم الخميس الموافق ٩ سبتمبر ٢٠٢١ .

هداف مبادرة المليون شاب للتكيف المناخي في الجامعة الاميريكية وقال الشربيني اننا نبدأ العمل المناخي باختيار كل واحد منا تغيير طريقة تفكيرنا وتصرفنا تجاه البيئة ففي حياتنا اليومية، مثلا يمكنك ببساطة الحصول على يوم واحد خالٍ من اللحوم في الأسبوع ، اتباع نظام غذائي نباتي أو تقليل تناول اللحوم، التسوق في العلامات التجارية المستدامة والأخلاقية، استخدام منتجات قابلة لإعادة الاستخدام، الحصول على طعامهم محليًا من المزارع العضوية، اختيار المشي بدلاً من القيادة حيثما أمكن ذلك. وفي تصريح خاص من النائبة جهاد أبراهيم عضو مجلس أمناء المبادرة قالت إن المؤتمر حرص على مشاركة العلماء والخبراء الذين قدموا مادة علمية من شأنها انةتصاغ في، توصيات تعمل علي وجود مشاركة القطاع الخاص في وتغير المناخ، وتساعد الحكومة المصرية، على اتخاذ إجراءات استباقية للتكيف المناخي وقد اشادت بمبادرة مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني نحو توجهها لشباب الجامعات واشادت بمشروع سفراء المناخ التدريبي كما استعرضت الأفكار الابتكارية من الشباب متطوع بالمبادرة مثل انشاء معمل ومشتل لأكثر المنجروف بالانسجة وزراعته كمشروع تجريبي

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