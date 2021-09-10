اللبنانية باسكال مشعلاني تطرح «استني» عبر يوتيوب

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دوت الخليج يرصد طرح أغنية «استني» للفنانة اللبنانية باسكال مشعلاني.

أغنية «استني» للمطربة باسكال مشعلاني

أغنية «استني» من كلمات محمد الرفاعي، ألحان وتوزيع زوجها ملحم أبو شيد.

وتقول كلمات أغنية «استنى»: "استنى رايح فين تعالا خدني معاك مهما غبت عني بستناك.. نفسي اخدك في حضني واضمك نا مش هسيبك تعيش وأموت انا في بعدك يا حبيبي متسبنيش انا ليا مين بعدك.. قابلت قبلك كتير محركوش قلبي جوايا حب كبير وشوق ملى قلبي ازاي تكون مرتاح وانت بعيد عني.. والله انا برتاح وانت قريب مني".

يذكر أن باسكال مشعلاني طرحت مؤخرًا أغنية «جنان بجنان» على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد مصطفى، توزيع شريف قاسم.

أبرز أعمال باسكال مشعلاني

ومن أبرز الأعمال التي طرحتها باسكال مشعلاني، راحت عليك، ووصفة للنسيان، وأجمل من كده، وبنادي، وسماح، وولا ده ولا ده، والواد المعجباني، وقلبك قاسي، ومش وقت البدك، وبلدينا، وغيرها من الأعمال المتنوعة