وزير الأوقاف يلتقى وكيل أمين الأمم المتحدة ورئيس النواب خلال زيارته لفيينا

جدة - نرمين السيد - التقى وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، عددا من المسؤولين الدوليين على رأسهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى، وذلك على هامش مشاركته فى القمة العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب.





وقال الوزير عبر حسابه على تويتر: "شرفنا بلقاء معالى المستشار الجليل رئيس مجلس النواب ومعالى وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس البرلمان العربى ووكيل مجلس الشيوخ والجمع الكريم بمنزل السفير المصرى بفيينا عقب مشاركتنا جميعا".

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