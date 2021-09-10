/649493/نيللي-كريم-عن-زوجها-هشام-عاشور-لسه-بياكلني-مكرونة-في-السرير

كشفت النجمة المصرية نيللي كريم عن الطريقة التي تعرفت بها على زوجها لاعب الاسكواش هشام عاشور، مؤكدة أنه هو من سعى للتعرف عليها أولًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مداخلة الفنانة نيللي كريم مع أبلة فاهيتا في برنامج «لايف من الدوبلكس».

تعرف هشام عاشور على زوجته نيللي كريم

قالت نيللي كريم خلال مداخلة هاتفية مع أبلة فاهيتا في برنامج «لايف من الدوبلكس»: "أنا متعرفتش على هشام هو اللي اتعرف عليا.. شوفته في انترفيو في أمريكا معاكي"، وأضافت ممازحة أبلة فاهيتا: خفة إيد.

كما علقت نيللي كريم على الصورة التي انتشرت من حفل زفافها، وظهر فيها زوجها هشام عاشور، وهو يطعمها المكرونة على الفراش، وهي بفستان الزفاف، مشيرة إلى أنه ما زال يطعمها لأنها في شهر العسل.

فقالت: "لسه بيأكلني مكرونة في السرير وجمبري، الشهر لن ينتهي يا أبلة، ولما نرجع سنسكن في التجمع".

نيللي كريم ترقص برفقة زوجها

هذا وقد انتشر على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات «انستجرام» فيديو جديد للفنانة نيللي كريم و زوجها رجل الأعمال هشام عاشور.

و ظهرت فيه نيللي كريم برفقة زوجها و هي تقوم بالرقص برفقه زوجها بعد عودتها من شهر العسل.

واحتفلت نيللي كريم بزفافها، على رجل الأعمال هشام عاشور، في الساحل الشمالي.

وظهرت نيلي بفستان أنيق وأثارت السوشيال ميديا باطلالاتها الناعمة بفستان زفاف الأبيض الأنيق المطرز بالورد على الأكمام دون أي تكلف في إطلالاتها، كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة دون أي إكسسورات غير طرحة الزفاف.

وظهر زوجها هشام عاشور بإطلالة شيك ببدلة من اللون الأبيض ولم يكتف في أناقته باختيار بدلة أنيقة لكنه اعتمد في ظهوره على إكسسورات لافته للانظار بنظارة شمس مناسبة لإطلالته مع ساعة أثارت الجدل.