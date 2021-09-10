وزير الأوقاف ونظيره السودانى يشيدان بالعلاقات بين الوزارتين والبلدين 

جدة - نرمين السيد - اجتمع أمس الخميس الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بجمهورية السودان الشقيقة بوفد الأئمة والواعظات السودانيين قبل مغادرتهم إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين وعددهم ١٦ إماما وواعظة للمشاركة فى الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات المصريين والسودانيين.





وخلال اللقاء أشار وزير الأوقاف السودانى إلى العلاقات المتميزة التى تتمتع بها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مع نظيرتها المصرية خاصة فى مجال تدريب وتأهيل الأئمة والدعاة فى ظل العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين.

مشيرًا إلى أن هذه الدورة تأتى فى إطار التنسيق والتعاون بين الوزارتين، داعيا الأئمة والدعاة والواعظات إلى ضرورة الاستفادة القصوى من هذه الدورة.

من جانبه تابع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بنفسه خطوة بخطوة استقبال الأئمة والواعظات بمطار القاهرة، حيث كلّف وفدًا رفيع المستوى وعلى رأسه الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الدينى والدكتورعبد الله حسن مساعد الوزير لشئون المتابعة باستقبال الوفد بمطار القاهرة ، للترحيب بضيوف مصر الكرام من الأئمة والواعظات من دولة السودان الشقيق التى تربطنا بها أواصر التاريخ والجغرافيا والدين واللغة والمصير المشترك ، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتى الشئون الدينية والأوقاف بالبلدين فى مختلف المجالات.