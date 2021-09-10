التعليم تنعى محمود العربى : أنشأ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة فى بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "تنعى وزارة التربية والتعليم الحاج محمود العربى الذى أنشأ أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية فى سبتمبر 2018 فى المنطقة الصناعية، وهى أول مدرسة من هذا الجيل من المدارس الفنية يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي".

واختتمت: "رحمه الله رحمة واسعة وادخله فسيح جناته، وانا لله وانا اليه راجعون".

يذكر أنه توفى اليوم الخميس 9 سبتمر 2021، محمود العربى مؤسس مؤسسة مجموعة العربى عن عمر ناهز 89 سنة.