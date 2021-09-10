العنانى : نعمل على استحداث خطوط طيران بين الأقصر وشرم الشيخ وأبو سمبل

جدة - نرمين السيد - أكد وزير السياحة والآثار خالد العنانى أن مصر تعمل على استحداث خطوط طيران داخلى تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبو سمبل، وذلك فى إطار العمل على خلق منتج سياحى جديد متكامل يعمل على دمج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية والترفيهية من خلال ربط مدن البحر الأحمر بوادى النيل حتى يتمكن السائح من الاستمتاع بالسياحة الشاطئية ومشاهدة الآثار المصرية والتعرف على الحضارة المصرية العريقة.





وعقد الوزير عدة لقاءات مع عدد من كبرى منظمى الرحلات السياحية الروسية والاقليمية العاملة بالسوق الروسي، واتحادات الغرف السياحية هناك، بحضور السفير إيهاب نصر سفير مصر بروسيا، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون السياحى بما يساهم فى دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من السوق الروسي. وأكد الوزير، خلال هذه اللقاءات، على أن مصر ترحب بالسائحين من كافة دول العالم، وأن المقصد السياحى المصرى جاهز لاستقبال جميع السائحين من كل دول العالم، موضحاً أنه سيتم إطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة 3 سنوات فى نهاية العام الجارى حيث تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر التى سيتم على أساسها إطلاق هذه الحملة.

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