نقل مطرب المهرجانات حودة بندق للمشفى بعد تعرضه لحادث سير مميت..«صور»

/649495/نقل-مطرب-المهرجانات-حودة-بندق-للمشفى-بعد-تعرضه-لحادث-سير-مميتصور

تعرض مطرب المهرجانات محمود محمد، الشهير إعلاميًا باسم «حودة بندق»، إلى حادث سير على الطريق الدائري، قبل قليل، بصحبة مدير أعماله أحمد الطحاوي أثناء توجههم إلى بنها لإحياء حفل هناك، وذلك بعد سقوط صندوق من أعلى مقطورة تسير أمامهم مما تسبب إلى انقلاب سيارتهم.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حادث السير الذي تعرض له مطرب المهرجانات حودة بندق ورجل أعماله أحمد الطحاوي.

حودة بندق يعاني من تداعيات الحادث

ونقل حودة بندق رفقة أحمد الطحاوي على الفور، إلى أحد المستشفيات، إذ تعرضا لإصابات بالغة إثر الحادث، وذلك لإجراء الفحوصات اللازمة والاطمئنان على صحتهما.

وأوضح الكشف الأول لبندق أنه يوجد كسور وجروح بليغة وكدمان متفرقة في جميع أنحاء جسمه.

السادات يطالب بالدعاء لحودة بندق

ونشر المطرب السادات - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق ، ظهر فيها الأخير داخل أحد المستشفيات وهو مصاب إصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلًا: "إن شاء الله هتكون أحسن ياريت كلنا ندعي لحودة بندق، أحمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة".

وكان يستعد حوده بندق لطرح دويتو غنائي جديد مع المطربة نعوم بعنوان «توت بريء» على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات "يويتوب"، ويتعاونان من خلالها مع المخرج الإيطالي Massima Pasqual.

حودة بندق يقدم أغنية فيلم 30 مارس

يذكر أنّ مغني المهرجانات «حودة بندق» قدّم الأغنية الرسمية لفيلم «30 مارس»، بمُشاركة الفنانة الشابة نعوم عصام، حيث تحمل الأغنية اسم «اللي كان عامل حبيبي بان وطلع كداب».

وتعاون «حودة بندق» مع الفنان «مسلم» وقدّما فيديو كليب «خطر»، وحقق أكثر من 32 مليون مشاهدة في أقل من شهر ونصف تقريبًا.

وتقول كلمات الأغنية: «قالوا الرجولة كنز وصعب توصلوا له.. قالوا الجدعنة برج وصعب يطوله.. قالو الصحاب دي رزق بس أين هما أنا نفسي أشوف صاحب لسه جواه أصوله.. الدنيا فينا جارحة.. سارقة كل يومنا تخطف مننا الضحكة.. وتزود همومنا والعيشة بايظة خالص وانتو عينكم راشقة.. باصين في أكلنا وشربنا وفي هدومنا.. ياللي سيرتي تعباك.. قلبك أسود بلاك».