وفد أئمة السودان يصل مصر للمشاركة بدورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقد كان فى استقبال الوفد عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وهشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، أشرف فهمى موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب ، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.

ويتكون الوفد السودانى من ثمانية أئمة وثمانى واعظات على النحو التالي:

الشيخ/ إبراهيم ميرغنى - رئيس القافلة.

الشيخ/ بلال ضو البيت آدم - منسق القافلة.

الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.

الشيخ/ أحمد النور محمد عبد القادر.

الشيخ/ خالد عبد الله المهدي.

الشيخ/ عبد العظيم أحمد مستور.

الشيخ/ حمد حامد حمدت الله.

الشيخ/ محمد حوى النبي.

الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر - مشرفة إدارية.

الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر

الواعظة نور عبدالرحيم كمبال

الواعظة/ جليلة خميس كوكو.

الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.

الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.

الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.

الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.

الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد

يشاركهم خلال انعقاد هذه الدورة عشرة أئمة وعشر واعظات من زملائهم بوزارة الأوقاف المصرية.

جدير بالذكر أن الدورة ستركز على قضايا تجديد الخطاب الدينى ، وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.