وفد أئمة السودان يصل مصر للمشاركة بدورة تدريبية بأكاديمية الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وقد كان فى استقبال الوفد عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة، وهشام عبد العزيز على رئيس القطاع الدينى، أشرف فهمى موسى مدير عام الإدارة العامة للتدريب ، والشيخ عبد الفتاح جمعة مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة.
ويتكون الوفد السودانى من ثمانية أئمة وثمانى واعظات على النحو التالي:
الشيخ/ إبراهيم ميرغنى - رئيس القافلة.
الشيخ/ بلال ضو البيت آدم - منسق القافلة.
الشيخ/ وليد حسين محمود أحمد نور.
الشيخ/ أحمد النور محمد عبد القادر.
الشيخ/ خالد عبد الله المهدي.
الشيخ/ عبد العظيم أحمد مستور.
الشيخ/ حمد حامد حمدت الله.
الشيخ/ محمد حوى النبي.
الواعظة/ فاطمة إبراهيم عبد القادر - مشرفة إدارية.
الواعظة/ إسراء عبدالحفيظ عمر
الواعظة نور عبدالرحيم كمبال
الواعظة/ جليلة خميس كوكو.
الواعظة/ حواء العوض أحمد العوض.
الواعظة/ جميلة محمد إسماعيل.
الواعظة/ حنان عبد الله إسماعيل.
الواعظة/ سعدية محمد عيسى تقل.
الواعظة/ أمل يسن سر الختم أحمد
يشاركهم خلال انعقاد هذه الدورة عشرة أئمة وعشر واعظات من زملائهم بوزارة الأوقاف المصرية.
جدير بالذكر أن الدورة ستركز على قضايا تجديد الخطاب الدينى ، وفقه المواطنة وأسس العيش المشترك، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر المتطرف.
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