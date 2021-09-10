وفاة رجل الأعمال الشهير محمود العربي صاحب مجموعة توشيبا وشارب العربي

توفي اليوم رجل الأعمال الشهير محمود العربي صاحب شركات توشيبا العربي وتورنيدو ورئيس مجلس أدارتها وعضو برلمان سابق عن عمر يناهز 89 سنة ستشيع جنازته غداً الجمعة الموافق 10 سبتمبر 2021 من مسقط رأسه بقرية أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية بمسجد العربي ويعد من أنجح الشخصيات المصرية الصناعية المطورة وكان نموذجاً للعطاء وحب الخير لجميع الناس وبدء عمله منذ نعومه أظافره مع أخيه الأكبر بعد أنتقالهم هو وعائلته إلى القاهرة بعد وفاه والده ظهر عليه الذكاء وحسن التدبير وجمع الأموال وكان أول عمل له في مكتبة صغيرة تبيع الأدوات المكتبية وكان رحمه الله يضع هدف يسعي الوصل إليه وبعد أن عافر وصمد قرر أن يثبت ذاته وقام بفتح أول شركاته العربي في الموسكي بالقاهرة وأصبح من أكبر الشركات وأشهر مالكي التوكيلات في مصر والشرق الأوسط التي قام بتأسسها عام 1964 وقام بالتوسع في مجال الصناعة على مدار السنين وأصبح لديه ماركات عالمية باسم تورنيدو، شارب، توشيبا.

وفاة رجل الأعمال محمود العربي

نال شرف الحصول على الوسام الياباني ” وسام الشمس المشرقة ” في شهر مايو عام 2009 من الإمبراطور الياباني أكيهيتو لدعمه وتحسين العلاقات الافتصادية بين مصر واليابان وحصل على أكبر توكيلات الشركات اليابانية عام 1975 عندما زار اليابان طلب منهم أنشاء مصنع في مصر فكان يمتلك قطعة أرض خاصة به فجاؤ مجموعة من الخبراء اليابان بمعاينة الأرض فأجمعوا على الموافقة وأقروا على صلاحيتها وتم أنشاء أول مصنع عام 1982 وصل مبيعات العربي أكثر من 400 منتج في 22 دولة قام بإصدار كتاب لسيرته الشخصية بعنوان ” سر حياتي ” وأعلن نجل الفقيد رجل الأعمال محمد محمود العربي مدير أدارة مجموعة العربي بيان رسمي ينعي شهبندر التجار الذي وافته المنية اليوم ببيان رسمي بمواعيد صلاة الجنازة.

وقامت العربي جروب للتجارة والصناعة بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الصناعي بإنشاء مدرسة العربي الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية لتعليم طلبه وطالبات المرحلة الثانوية بمصانع مؤسسة العربي بكفر الرمل بقويسنا وأتسع مجالات في الصناعة ولم تقتصر الشراكة مع دولة اليابان بل تعددت مع سوني، فيليبس، تي سي إل، وقام بأثبات ذاته كموزع معتمد في 22 دولة بمنتجات العربي وقام بالتوسع في بعض الدول العربية والأفريقية سوريا_ لبنان_ العراق_ عمان_ قطر_ السعودية_ جورجيا_ غنيا_ موريتانيا.