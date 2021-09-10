شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربى

جدة - نرمين السيد - وأكد الإمام الأكبر أن الراحل كان محبا لوطنه مسارعا فى الخير، عمل بجد ومثابرة، ونفذ عددا من المشروعات الخيرية والتنموية المهمة.

وتقدم الإمام الأكبر بالعزاء لأسرة الراحل وذويه، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، و(إِنَّا لله وَإِنَّاۤ إِلَیۡهِ رَ ٰ⁠جِعُونَ).