انخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم : عظمى القاهرة 35

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس معتدل رطب على السواحل الشمالية ومائل للحرارة رطب على الدلتا حتى شمال الصعيد يكون شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا و لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل ليلاً على باقى الأنحاء.

وأضاف الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة الكبرى.

وعن فرص سقوط الأمطار تسقط اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على السلوم وبرانى والنجيلة ومطروح وسيوة مع نشاط نسبى للرياح.

كما تقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحا التى تصل للضباب على شمال البلاد حتى بنى سويف.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم :

القاهرة 35:20

القليوبية 35:20

الجيزة 35:21

السلوم 27:18

مطروح 27:18

الاسكندرية 29:20

البحيرة 33:20

كفرالشيخ 34:20

دمياط 29:19

بورسعيد 29:19

العريش 29:20

رفح المصرية 29:20

الدقهلية 35:20

السنبلاوين 34:20

الشرقية 35:22

العاشر من رمضان 36:20

الغربية 36:22

المنوفية 36:21

السادات 35:20

الإسماعيلية 35:22

السويس 34:22

نخل 32:22

سانت كاترين 27:17

شرم الشيخ 34:20

الطور 35:20

رأس غارب 29:22

الغردقة 29:22

سفاجا 34:23

مرسى علم 34:24

القصير 34:25

حلايب 36:25

شلاتين 37:25

رأس حدربة 35:23

الفيوم 36:22

بنى سويف 36:24

المنيا 38:25

اسيوط 38:25

سوهاج 39:25

قنا 38:25

الاقصر 41:25

ادفو 41:26

أسوان 43:27

أبو سمبل 39:27

الوادى الجديد 36:23